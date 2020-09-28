Вторая волна коронавируса может привести к необходимости применения новых мер поддержки экономики РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — отметил он.

По его мнению, будут необходимы дополнительные меры, направленные на снижение бедности и помощь населению. «У правительства есть на это средства», — добавил глава Счетной палаты.



Кудрин дал прогноз по падению ВВП России По его словам, в настоящий момент «ситуация в экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии».

При этом, по оценке Кудрина, сокращение ВВП РФ в 2020 году будет больше 4%, «где-то между 4% и 5%». В 2021 году темпы роста ВВП составят около 3%. «Все ожидали высоких темпов роста ВВП в 2021 году после большого падения в 2020-м. Но, поскольку в текущем году сокращение экономики будет уже не таким глубоким, темпы роста в следующем составят около 3%. Это хороший показатель после кризиса. Но в последующие годы, я думаю, темпы роста будут около 2%», — добавил Кудрин.