Google запускает учебно-развлекательный проект «Школа жизни» , чтобы помочь старшеклассникам и студентам подготовиться к самостоятельной жизни. В течение семи дней, с 29 сентября по 5 октября, представители крупнейших компаний из различных отраслей, эксперты и популярные лидеры мнений будут проводить короткие вечерние уроки на канале YouTube Russia. Все желающие смогут получить знания, необходимые на старте самостоятельной жизни, — от планирования бюджета до выстраивания личных отношений.

Каждый день «Школы» будет посвящен определенной теме: «Карьера», «Бытовые вопросы», «Социальные сети и Интернет», «Финансы», «Здоровье», «Образование», «Психология и отношения». В день будет проходить четыре — пять уроков, каждый продолжительностью 30 минут. Большинство экспертов проведет урок в прямом эфире, отдельные ролики были записаны заранее. Зрители смогут пообщаться с учителями-экспертами и задать им все интересующие вопросы.

Карьера:

«Работа без границ: как строить карьеру?» — менеджер по стратегическим партнерствам Google Евгения Воскобойникова;

«От студента к CEO: важные шаги к карьере мечты» — основатель Changellenge Андрей Алясов;

«Профессии будущего: кем стать сегодня, чтобы быть востребованным через пять лет?» — руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая;

«Человек мира: как выучить иностранный язык для работы?» — Skyeng, Анна Шенцева;

«Мы вам перезвоним: как не провалить первое собеседование?» — экс HR и коммерческий директор банка «Группы Ашан» в России, карьерный консультант, блогер Наталья Токарская;

«Как воплощать мечты в жизнь?» — телеведущая, спортивный журналист Мария Командная.

Бытовые вопросы:

«Ремонт без ремонта: Как добиться уюта?» — автор YouTube-канала «Как живут другие» Ольга Качанова;

«From Russia with love: как отправлять посылки?» — менеджер по развитию коммерческой деятельности DHL Express в России Дмитрий Саутенков;

«Бытовые вопросы: как организовать быт так, чтобы успевать учиться, работать и жить» — автор курсов по организации системы домашнего хозяйства, инстаграм-блогер и писатель Анна Семенова;

«Правила съема: как снять хорошую квартиру?» — руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Социальные сети и Интернет:

«Только не голосовое: правила цифрового этикета» — диджитал-директор РОЦИТ Кети Сапович;

«Из студента в блогера: как развить блог с нуля?» — блогер, музыкант и основатель академии онлайн-профессий Милана Цороева;

«Безопасность в социальных сетях: как уберечь себя от мошенников?» — заместитель руководителя отдела модерации и администрирования «ВКонтакте» Катя Егорушкова;

«Не блогер, а свой человек: как стать успешным инфлюенсером?» — блогер Cut The Crap;

«Online или offline: как не потерять связь с реальностью в эпоху диджитализации?» — главный редактор Elle Girl Виктория Павленко.

Финансы:

«Ну и что, что не бюджет: как получить кредит на образование?» — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко;

«Не имей сто рублей: как прожить на небольшой бюджет?» — автор блога «Гид по скидкам» Татьяна Цой;

«Онлайн-шопинг: как покупать безопасно?» — управляющий директор «Сбера» Наталья Филиппова;

«Деньги меня любят: как управлять личными финансами?» — видеоблогер, предприниматель, автор книги «Всегда при деньгах» Павел Багрянцев;

«Не просто фрилансер: как выбрать между ИП и самозанятостью?» — основатель проекта Finologia.com Мария Кураева.

Здоровье:

«К тебе или ко мне: вопросы 18+» — журналистка, культуролог Любовь Леднева; ведущая Mojo Podcasts Дарья Чучалова; ведущий Mojo Podcasts Александр Титов;

«Опасность за углом: как выжить в собственной квартире?» — писатель и журналист Дарья Саркисян;

«Домашний спортзал: как держать себя в форме не выходя из дома?» — фитнес-блогер и основательница бренда Rakamakafit Анастасия Чирченко;

«Из 13 в 30: почему надо заботиться о здоровье уже сейчас?» — врач-терапевт сети клиник «Медси» в Марьино Анна Пантюхина.

Образование:

«Выйти за границы: как поехать учиться за рубеж?» — автор блога о карьере и образовании за рубежом Ellina Daily;

«Не скроллинг, а саморазвитие: обучение онлайн» — программный директор «Нетологии» Алексей Полехин;

«Тяните билет: как эффективно подготовиться к экзаменам?» — м. н. с. факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Евгения Никонова;

«Что делать, если я технарь?» — руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» в Российском квантовом центре, основатель и руководитель проекта QApp Алексей Федоров;

«Что делать, если я гуманитарий?» — главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Психология и отношения:

«Дело не в тебе: что делать, если столкнулся с буллингом?» — директор Центра толерантности Анна Макарчук;

«Кибербуллинг и токсичность: как отличить мнение от оскорбления» — блогер Лера Любарская;

«Не паникуй: как справиться со стрессом?» — психологический центр «Точка», Иван Лебедев;

«Out of control: как перевести отношения с родителями на новый уровень?» — психолог-консультант, психотерапевт Илья Суслов.

Более подробную информацию о «Школе жизни» можно найти на сайтах информационных партнеров проекта: ИД «Аргументы и факты», Банки.ру, Psychologies, онлайн-издания про образование и детей «Мел», онлайн-журнала для девушек Elle Girl.

