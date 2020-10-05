Эс-Би-Ай Банк увеличил капитал на 4 млрд рублей за счет средств акционера SBI Holdings, Inc. Теперь показатель капитала банка по «Базелю III» превышает 6,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Докапитализация Эс-Би-Ай Банка является очередным последовательным шагом в рамках долгосрочной стратегии SBI Holdings, направленной на развитие банка как универсального финансового института, повышение его устойчивости и дальнейшее укрепление его позиций на банковском рынке», — говорится в релизе.