Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября приостановить работу и усилить меры безопасности. Об этом агентству 24.kg сообщили в пресс-службе регулятора.

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — цитирует регулятора агентство.

По его данным, такое решение принято для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранения активов финансово-кредитных организаций. В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендовал обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов (по телефону, через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другое).