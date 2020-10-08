Численность сотрудников в своем коллективе к концу года планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%), пишут «Известия» , ссылаясь на опрос hh.ru. Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штата произошло почти в половине (47%) российских компаний. В основном в числе уволенных оказались специалисты (68%). Снижение зарплат почувствовали на себе 37% сотрудников, 11% компаний это еще предстоит.

По словам руководителя пресс-службы компании hh.ru Александра Джабарова, если вторая волна коронавируса будет такой же жесткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и опять пройдет череда увольнений. Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров. Он заявил, что в октябре показатели по открытым вакансиям вновь пошли вниз. Захаров отметил, что с возобновлением деятельности многих предприятий после снятия ограничений размер зарплат вернулся к докризисным, но ожидать индексацию могут только специалисты IT-сферы.

В Думу внесен законопроект об увеличении минимального и максимального пособия по безработице Правительство законопроект не поддерживает.

По мнению экспертов, перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов. Рынок труда сейчас находится в тревожном состоянии из-за новых карантинных мер. Но рост безработицы пока нельзя назвать катастрофическим, отметили эксперты. Невозможно с уверенностью утверждать, что половина российских компаний провела сокращения: опрос проводится среди определенной аудитории и экстраполировать его на весь рынок труда невозможно, считают они.