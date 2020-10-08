В лидеры по степени цифровизации попали три российских банка из 15 участвовавших, названия банков не раскрываются, пишет «Коммерсант» . Deloitte подготовила индекс цифровизации банковских услуг, проанализировав более 300 банков по всему миру.

От России в исследование попали 15 банков, причем ни один из них не оказался в последней категории «Запаздывающие». В целом РФ вошла в десятку стран — лидеров цифрового банкинга. Российские банки обогнали среднемировые значения по этапу поиска информации (51% у России против 45% в среднем по миру), ежедневному взаимодействию с клиентом (49% против 42%), открытию счета (47% против 40%), использованию сервисов (32% против 24%). Отстают российские банки по индексу оценки первых шагов клиента (на 3 п. п. ниже среднего уровня).

Самым слабым показателем для России и в целом по миру (15%) стал процесс закрытия банковского счета. Также лидеры рынка по цифровизации обгоняют РФ в использовании сервисов его открытия, управлении картами и личными финансами, в экосистеме и агрегировании сервисов, инвестиционных услугах, небанковских продуктах, страховании. Среди конкурентных преимуществ самых прогрессивных банков выделяется идентификация клиента по голосу и развитая экосистема.

Россия заняла четвертое место в топ-5 стран по отказу от наличных Во многих странах проникновение эквайринга ниже, чем в России, что иногда обусловлено большей долей МСБ в экономике.

Пандемия ускорила цифровизацию банковских операций, отмечают в Deloitte, но ее уровень в российской банковской системе очень неоднороден. По словам экспертов, банки-лидеры не только опережают конкурентов по объему функционала, доступного клиентам, но и в среднем имеют более высокие показатели рентабельности собственного капитала. Основной эффект от цифровизации банки получают в рознице: доход увеличивается на 20—30%, а расходы снижаются на 40—60%, отметили эксперты.