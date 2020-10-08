В лидеры по степени цифровизации попали три российских банка из 15 участвовавших, названия банков не раскрываются, пишет «Коммерсант». Deloitte подготовила индекс цифровизации банковских услуг, проанализировав более 300 банков по всему миру.
От России в исследование попали 15 банков, причем ни один из них не оказался в последней категории «Запаздывающие». В целом РФ вошла в десятку стран — лидеров цифрового банкинга. Российские банки обогнали среднемировые значения по этапу поиска информации (51% у России против 45% в среднем по миру), ежедневному взаимодействию с клиентом (49% против 42%), открытию счета (47% против 40%), использованию сервисов (32% против 24%). Отстают российские банки по индексу оценки первых шагов клиента (на 3 п. п. ниже среднего уровня).
Самым слабым показателем для России и в целом по миру (15%) стал процесс закрытия банковского счета. Также лидеры рынка по цифровизации обгоняют РФ в использовании сервисов его открытия, управлении картами и личными финансами, в экосистеме и агрегировании сервисов, инвестиционных услугах, небанковских продуктах, страховании. Среди конкурентных преимуществ самых прогрессивных банков выделяется идентификация клиента по голосу и развитая экосистема.
Во многих странах проникновение эквайринга ниже, чем в России, что иногда обусловлено большей долей МСБ в экономике.
Пандемия ускорила цифровизацию банковских операций, отмечают в Deloitte, но ее уровень в российской банковской системе очень неоднороден. По словам экспертов, банки-лидеры не только опережают конкурентов по объему функционала, доступного клиентам, но и в среднем имеют более высокие показатели рентабельности собственного капитала. Основной эффект от цифровизации банки получают в рознице: доход увеличивается на 20—30%, а расходы снижаются на 40—60%, отметили эксперты.