Большинство российских банков смогут покрывать ухудшение качества активов, вызванное пандемией, за счет прибыли до резервов, если не будут повторно введены меры изоляции, считают в Fitch. Рейтинговое агентство опубликовало в четверг презентацию с обзором российского банковского сектора за 2020 год, которая ранее была представлена на онлайн-вебинаре в конце сентября.

Пандемия коронавируса и низкие нефтяные цены, обусловившие сокращение экономики и снижение курса рубля, привели к ослаблению качества активов у банков, что оказывает умеренное давление на их кредитоспособность, констатируют аналитики. Ослабление экономической активности во II квартале 2020 года сказалось на прибыльности банков до отчислений в резервы под обесценение, при этом в Fitch по-прежнему полагают, что прибыльность обеспечивает приемлемый запас прочности для большинства российских банков, чтобы покрывать потенциально более высокие отчисления под обесценение кредитов без существенного ослабления капитализации.

Показатель сомнительных и безнадежных кредитов в секторе был стабильным в первом полугодии 2020 года, в то время как банки, по оценкам агентства, реструктурировали в период с 20 марта по 9 сентября около 11% кредитов. Основная часть реструктуризаций осуществлялась банками в рамках их собственных программ, в то время как на кредиты, условия по которым были пересмотрены в рамках механизма кредитных каникул, введенного правительством, приходилось, по оценкам, менее 5% от суммарных реструктуризаций в секторе (около 0,5% от суммарных кредитов в банковской системе).

Российские банки реструктурировали розничные кредиты на 780 млрд рублей По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, такого значительного объема реструктурированные кредиты еще не достигали.

Реструктуризация кредитов малому и среднему бизнесу и розничных кредитов резко выросла в апреле и мае, а в июне — августе объемы новых реструктуризаций сократились. Реструктуризация корпоративных кредитов происходит с задержкой относительно реструктуризации кредитов малому и среднему бизнесу и розничных кредитов, поскольку амортизация корпоративных кредитов обычно идет более медленно и более крупные компании имеют запас денежных средств, который они могут использовать для обслуживания платежей по кредитам. Реструктуризация корпоративных кредитов также обычно является сложным и длительным процессом в сравнении с более стандартизированными решениями для розничных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, поясняют эксперты.

Средняя стоимость риска в секторе, согласно расчетам Fitch, была на уровне 3,3% в первом полугодии (повышение по сравнению с 2,4% в 2019 году) ввиду более слабых макроэкономических прогнозов и переоценки резервов по кредитам, номинированным в иностранной валюте, из-за снижения курса рубля. «Неработающие кредиты были комфортно зарезервированы, в то время как ЦБ РФ разрешил банкам отложить признание резервов по реструктуризациям, обусловленным пандемией, до конца I квартала 2021 года в отношении корпоративных кредитов и до конца первого полугодия 2021 года в отношении кредитов малому и среднему бизнесу и розничных кредитов», — указывают в Fitch.

​Fitch: снижение ставок по вкладам не приводит к оттоку фондирования из банковской системы Средства перераспределяются в другие продукты, считают в агентстве.

Средняя прибыль в секторе от основной деятельности до отчислений в резерв под обесценение в годовом выражении снизилась с 5,2% в I квартале 2020 года до 4,1% от средних валовых кредитов во II квартале из-за более низкого комиссионного и прочего операционного дохода у банков в период изоляции. Агентство ожидает улучшения доходов у банков во втором полугодии 2020 года по мере восстановления прибыльности до резервов у большинства кредитных организаций до уровней, приближающихся к уровню до пандемии, следует из доклада.



«Согласно нашим ожиданиям по базовому сценарию, большинство банков смогут покрывать ухудшение качества активов, вызванное пандемией, за счет прибыли до резервов, если не будет повторного введения правительством мер изоляции. В то же время потенциальные меры изоляции и снижение экономической активности в случае второй волны пандемии, вероятно, приведут к более значительному ухудшению качества активов и увеличат давление на банки», — заключают аналитики.

