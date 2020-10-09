Власти Москвы не планируют закрывать объекты экономической сферы в связи с ростом числа выявленных случаев заражения COVID-19. Об этом, как передает ТАСС , заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

«Любое решение в таких ситуациях — многофакторное. Это и психологическая составляющая, социальная, экономическая, медицинская и так далее. Когда ты принимаешь решение, ты должен учитывать все эти факторы и принимать оптимальные решения. Конечно, на первом месте стоят жизнь и здоровье людей — как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло... Второй — это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей... Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — сказал Собянин.

При этом в материале на своем сайте он констатировал, что, «к сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19». По словам мэра, «следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».

В числе прочего он разъяснил ситуацию с использованием социальных карт.



«Пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан. Справедливо задают вопрос: как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи? Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — написал Собянин.