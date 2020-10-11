Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — говорит банкир.

Поляков отметил, что розничным клиентам сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях. «Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета», — добавил он.

По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других валютах, в том числе экзотических.

В сентябре эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявлял агентству, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.