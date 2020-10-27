Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию, пишут «Известия» . Так, согласно статистике ЦБ, в августе они импортировали 1,62 млрд долларов в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019 года. Ввоз евро в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го, и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года. Всего за восемь месяцев 2020 года банки привлекли 12,7 млрд долларов и 3,5 млрд евро наличных против прошлогодних 7,1 млрд долларов и 7,7 млрд евро.

Эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с риском наступления в США относительно затяжной «смуты», в случае если по итогам выборов одна из сторон не признает победу другой. Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики. Также рост спроса со стороны банков может объясняться как изменением структуры валютных сбережений населения, так и сезонными факторами. По мнению экспертов, частично повышенный спрос на наличную валюту обусловлен упавшими ставками по доллару, что приводит к пересмотру отношения инвесторов к таким вкладам. Снижение спроса на евро связано с ограничениями на туризм, полагают они.

По словам директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова, серьезного увеличения части валютных вкладов за последний год не отмечается. На данный момент доля иностранных денег в розничных пассивах банка составляет 5%: доллары — 4%, а евро — 1%.

Как отметили эксперты, сейчас наблюдается повышенный спрос на изъятия валютных вкладов по окончании срока. Ставки долларового размещения упали, и проценты на такие депозиты околонулевые, из-за чего клиенты банков зачастую забирают сбережения и инвестируют в альтернативные инструменты. Также есть высокие требования ЦБ к резервированию по валютным вкладам, что зачастую делает невыгодным для банков такие продукты даже под 0,3—0,4%. Покупка долларов США рассматривается гражданами как защитная стратегия от падения курса рубля, пояснили эксперты.