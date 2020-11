Российский онлайн-ретейлер Ozon планирует провести первичное размещение своих американских депозитарных акций (ADS) на бирже NASDAQ, говорится в сообщении компании.

«Компания Ozon Holdings PLC (…) объявляет о том, что она публично подала заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Ozon намерен разместить свои ADS на NASDAQ Global Select Market», — сообщается в релизе.

Отмечается, что количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены.

Совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению будут выступать Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят в качестве совместных букраннеров предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited выступит в качестве совместного ведущего менеджера.