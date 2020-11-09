Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,4 рубля к предыдущему закрытию и составил 76,0125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 102,4 тыс. сделок на 4,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,75—77,3525 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,89 рубля, уменьшившись на 2,12 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 12,8 тыс. сделок на 540,1 млн евро по курсам от 89,7625 до 92,4225 рубля за евро.



Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку рублю оказали рост цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран, что привело к его уверенному подъему, уточняет он.



«При этом пара доллар/рубль сделала существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. В случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии американская валюта может протестировать эту отметку. В случае отступления ниже 75 рублей вырастут шансы на дальнейшее снижение американской валюты с ближайшей целью в районе 73 рублей», — комментирует эксперт.