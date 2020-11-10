Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,4625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 56,9 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,1225—76,875 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,3925 рубля, увеличившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,8 тыс. сделок на 290,3 млн евро по курсам от 89,9375 до 90,7475 рубля за евро.

«Давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии в большинстве своем ослабевали, что позволило доллару и евро по отношению к рублю отыграть часть потерь понедельника», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

При этом инвесторы проигнорировали очередную попытку ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти выше 43 долларов за баррель. «В результате пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75—77,5 рубля, а в случае ухудшения ситуации может попытаться протестировать его верхнюю границу», — комментирует эксперт.