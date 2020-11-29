Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году продолжит работу в обычном режиме, никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.



Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец о том, что в следующем году ПФР проверит пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов, а также места жительства тех, кто проживает за границей или получает «северные выплаты».

«Естественно, что эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с [главой ПФР Максимом] Топилиным, и с [замглавы Минтруда Андреем] Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году», — сказал Исаев, назвав указанную новость «более чем странной информацией».

Парламентарий напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан. «Она зависит от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии», — пояснил он.

Исаев подчеркнул, что сейчас совместные усилия депутатов и Минтруда направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии. «В частности, мы сейчас работаем над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы», — уточнил Исаев.