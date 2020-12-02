ВУЗ-Банк со 2 декабря ввел вклад «Пенсионный».

Депозит открывается клиентам в возрасте от 55 лет (необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст) или при наличии пенсионного удостоверения.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 1 100 дней. Доходность составляет 5,7% годовых. Вклад можно пополнять. Расходные операции по нему не предусмотрены. При досрочном расторжении договора с 391-го по 1 100-й день проценты выплачиваются по ставке 4,5%.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.