Совет Федерации одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года. Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В законе содержатся нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционный режим: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. Перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Принят закон о регулировании дистанционной работы Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Для дистанционных работников также скорректировали перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе. Кроме того, по словам главы комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, увольнение работника, находящегося на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.

Из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Один из разработчиков документа — депутат Андрей Исаев заверил, что в законе такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.