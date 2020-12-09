Сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России остаются информационные технологии. Об этом заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«Такие темы, как IT и цифровизация, остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%. Эта отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания», — сказал Кабанов.

По его словам, также в зоне высокого риска находятся сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства, особенно это проявляется на региональном уровне.

«Хотя мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора», — отметил глава комитета.

Он добавил, что для коррупционеров распределение бюджетных средств по привлекательности остается на первом месте, при этом на частных примерах видно, что правильно организованные антикоррупционные процедуры и выстраивание соответствующей антикоррупционной системы дают конкретный результат. В качестве примеров он привел «Росатом», «Ростелеком» и «Россети».



«Очень важной успешно реализуемой антикоррупционной процедурой является декларирование доходов и расходов широкого круга лиц, начиная с президента и заканчивая муниципальным чиновником, а также руководителями бизнеса с государственным участием», — подчеркнул Кабанов. По его словам, в рамках реализации этой нормы продолжаются увольнения лиц из-за утраты доверия, а суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами.