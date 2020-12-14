В ближайшее время депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров, пишет «Российская газета» , ссылаясь на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева. Он отметил, что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что если они запишут в трудовом договоре, что рабочий день — ненормированный, то они имеют право привлекать сотрудника к работе когда захотят, в том числе ночью, в выходные и праздники.

По его словам, в Трудовом кодексе четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени, а не привлечение его к неурочному труду постоянно. Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда люди перешли на удаленную работу. Работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать и выполнять задания даже в выходные, но платить дополнительно ничего не хотят, отметил Исаев.

Опрос: россияне рассказали об экономии за счет «удаленки» Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат.

Между сотрудником на «удаленке» и его работодателями с 1 января 2021 года должен быть установлен график взаимодействия, напомнил депутат. Если работодатель выходит за рамки такого графика взаимодействия, то это уже сверхурочная работа, которую полагается оплачивать в повышенном размере. Прежде всего решения должны быть направлены на введение дополнительных компенсаций для сотрудников, которые трудятся по ненормированному рабочему графику. Если работодатель звонит вне графика — это уже сверхурочная работа с повышенной оплатой, пояснил Исаев. Сотрудникам также могут, например, предоставляться дополнительные дни оплачиваемого отпуска.