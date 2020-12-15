Банковское дело будет меняться, и сохранение традиционного «контактного» бизнеса — пока открытый вопрос, но при сохранении запроса потребителей на индивидуальный подход эту нишу могут занять, например, региональные банки. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу», текст которого приводится на сайте регулятора, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«По первым наблюдениям пока нет оснований считать, что именно региональные банки после кризиса окажутся в худшем положении и что их рыночные позиции пострадают в конкуренции с крупнейшими сетевыми игроками федерального уровня», — сказал Тулин, рассуждая о последствиях пандемии для банковского рынка с точки зрения конкуренции.

По его словам, некоторые из успешных региональных банков отмечают, что в период пандемии у них наблюдался даже приток клиентов с запросом на дополнительные банковские услуги.

«Чем это объясняется? Тем, что люди, в том числе предприниматели из регионов, в стрессовой ситуации нуждались в индивидуальном подходе и психологической поддержке. В крупном сетевом банке обычные клиенты проходят через систему массового обслуживания. Централизованная система андеррайтинга рисков, кол-центры, хабы, обслуживание в режиме онлайн — это все, конечно, экономия издержек, экономика масштабов. Но часть людей по-прежнему желает человеческого общения, чтобы глаза в глаза можно было взаимодействовать и в бизнесе тоже», — отметил первый зампред ЦБ.

По его мнению, текущие экономические проблемы сами по себе вряд ли изменят конкурентные позиции региональных банков. «Перспективы региональных банков — как они будут работать и какую нишу на рынке смогут удержать — будут зависеть от эволюции банковского дела в целом, эволюции банков как институтов финансового посредничества в условиях бурного развития технологий, изменения спроса банковских клиентов на услуги, когда конкуренция качества, удобства пользования банковскими продуктами становится не менее важной, чем ценовая конкуренция. Плюс мы вместе с остальным миром, возможно, надолго вступили в эпоху низких процентных ставок. Это снижает процентную маржу для банков, потенциально снижает чистый процентный доход. Банковский сектор в перспективе потеряет часть своих пассивов, потому что люди будут стремиться уходить от банковских вкладов и депозитов в иные финансовые инструменты, в облигации, инвестиционные продукты, которые будут предлагать конечные заемщики и конечные эмитенты. В умных книгах этот процесс называется «дезинтермедиация», — рассказал Тулин.

«Банковское дело, конечно, будет меняться, — считает он. — Здесь очень много зависит от потребительских склонностей бизнеса и населения — сохранится ли традиционное контактное банковское дело, когда люди нуждаются в человеческом участии при решении своих индивидуальных проблем. Это пока открытый вопрос. Если региональные банки смогут сохранить за собой нишу такого человеческого индивидуального подхода к клиенту и этот бизнес будет окупаем, тогда они сохранят свои позиции. Мои личные симпатии, что неудивительно для людей моего поколения, лежат на стороне традиционной бизнес-модели региональных банков, но как заглянуть в будущее?»

Отвечая на вопрос о потенциальных рисках процесса дезинтермедиации для банковской системы, Тулин заметил, что «все процессы, связанные с перераспределением денежных потоков, с изменением структуры финансовых требований и обязательств между различными секторами и сегментами экономики, так или иначе несут риски». «Но мы, конечно, пытаемся эти риски отслеживать. Немедленных угроз нет, мы их не видим, но эти вопросы требуют постоянного внимания, и мы этим занимаемся», — заверил он.



По его словам, «2020 год стал серьезной проверкой банков на прочность». «Впервые в кризисных экономических условиях банковскому сектору не потребовалась финансовая помощь от властей. Наоборот, он принял на себя и продолжает абсорбировать часть потерь, которые несет реальный сектор экономики — население и предприятия. Это для нас очень важно, это объективная оценка результатов многолетней работы ЦБ в области банковского регулирования и надзора», — заключил представитель регулятора.