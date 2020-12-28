На этой неделе мы встретим 2021 год, отправимся на новогодние каникулы и наконец-то отдохнем как следует. Представляем вам подборку лучших фильмов и сериалов про финансы по мнению сотрудников Банки.ру. С наступающим Новым годом, друзья, и хорошего просмотра!

Фильмы:

1. 🎬 «Уолл-стрит», 1987

Молодой и амбициозный брокер Бад Фокс твердо намерен достичь вершин, стать лучшим. Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства с Гордоном Гекко, который открывает ему тайны мастерства. Нужно забыть обо всем, кроме главного закона: «Жадность — это хорошо!»

2. 🎬 «Уолл-стрит: Деньги не спят», 2010

Корпоративный рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Его выбирает в партнеры трейдер Джейкоб Мур, предлагающий сделку: он налаживает отношения Гордона с дочерью, а тот помогает Джейкобу достичь вершины финансовой лестницы.

3. 🎬 «Волк с Уолл-стрит», 2013

Джордан Белфорт становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается, и Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями, и знакомится с торговцем, который решает открыть с Джорданом собственную фирму. Однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР.

4. 🎬 «Основатель», 2016

Как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов «Макдоналдс»? Яркая и загадочная история Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду.

5. 🎬 «Джентльмены», 2019

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Но когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают жесткие джентльмены.

6. 🎬 «Пластик», 2014

Фильм основан на реальной истории, когда команде друзей удалось взломать одну из самых крупных компаний кредитных карт в мире. Однажды друзья, увлекшись кражами, обокрали криминального босса. Теперь они на крючке и, чтобы избежать жестокого наказания, должны совершить дерзкую кражу.

7. 🎬 «Игра на понижение», 2015

Основанная на реальных событиях история нескольких аналитиков, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем заговорили на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.

8. 🎬 «Бойлерная», 2000

Молодой шулер Сет Девис открывает в своей квартире подпольное казино. Однажды один из клиентов предлагает ему работу в брокерской фирме, где месячная зарплата превышает годовой доход от казино. Мечта Сета о крупном заработке сбывается, но за все в жизни нужно платить.

9. 🎬 «Предел риска», 2011

Сотрудник одного из инвестиционных банков получает прогноз: акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и передает флешку с этой информацией бывшему помощнику. Аналитики банка осознали, что крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать срочный сброс акций, что оставит акционеров во всем мире ни с чем, или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего.

10. 🎬 «Поймай меня, если сможешь», 2002

Фрэнк — мастер в обмане и жульничестве, он также умеет подделывать документы, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности, но тот всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню.

11. 🎬 «Запретная миссия», 2004

Чтобы помочь своему отцу и собрать денег на дорогостоящую операцию, Мэдди разрабатывает опасный план: обокрасть местный банк. Система безопасности банка известна своим высоким уровнем защиты. Но у девушки в помощниках двое приятелей — компьютерный гений и талантливый изобретатель. А ее мать работает в этом же банке руководителем службы безопасности.

12. 🎬 «Побег из Шоушенка», 1994

Финансиста Энди Дюфрейна приговорили к двум пожизненным срокам за двойное убийство, которого он так и не признал. Со временем жизнь в Шоушенке станет для Энди вполне сносной, и он даже начнет оказывать сотрудникам заведения финансовые и юридические консультации, мечтая о побеге.

13. 🎬 «В погоне за счастьем», 2006

Крис Гарднер — отец-одиночка. Он не может оплатить квартиру, и их с сыном выселяют. Крис устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а стажировка длится шесть месяцев.

14. 🎬 «Финансовый монстр», 2016

Ли Гейтс — известный телеведущий, чьи финансовые советы сделали его гуру Уолл-стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи.

15. 🎬 «Лжец, Великий и Ужасный», 2017

Берни Мейдофф — бизнесмен, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал ее под инвестиционный фонд. Мейдофф был приговорен к 150 годам тюрьмы, а его незаконная деятельность обернулась катастрофой для всей семьи.

Годом раньше, в 2016-м, вышел сериал «Мейдофф», рассказывающий ту же историю.

16. 🎬 «Слишком крут для неудачи», 2011

Генри Полсон — министр финансов США, который пытается удержать финансовый сектор от предстоящего краха 2008 года. Крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers ищет новые инвестиции, но в итоге заявляет о своем банкротстве. Крах банка способствовал обрушению рынка ипотеки, что повлекло за собой новые кредитные риски. Полсон приказывает Министерству финансов выделить средства для экстренной помощи корпорации.

17. 🎬 «Золото», 2016

Кенни Уэллс — современный золотоискатель, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

18. 🎬 «Тинейджер на миллиард», 2011

Когда Топу было всего 16 лет, он имел неплохой доход от онлайновых игр и даже ездил в школу на собственной машине, купленной на заработанные деньги. В 17 лет он основал собственный бизнес по торговле жареными каштанами. Но однажды его удача испарилась.

19. 🎬 «Области тьмы», 2011

Писатель Эдди Морра, желая преодолеть черную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат. Таблетка выводит его мозг на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает много денег, но скоро начинает страдать от побочных эффектов препарата.

20. 🎬 «Большая игра», 2017

Лыжница Молли Блум не прошла в олимпийскую сборную и решила вместо спорта организовывать подпольные турниры по покеру. Она перебирается в Нью-Йорк и начинает обслуживать финансистов с Уолл-стрит и других состоятельных людей. Когда среди ее игроков появляются русские мафиози, Блум привлекает внимание ФБР, и ее арестовывают.

21. 🎬 «Расплата», 2016

Математический гений Кристиан Вульф подрабатывает аудитором для преступных организаций. Когда им начинает интересоваться отдел по борьбе с преступностью, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента. Он проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила ошибку в миллионы долларов. Но тут в деле начинают появляться жертвы.

22. 🎬 «Деньги на двоих», 2005

Форвард футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Он вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, который ранее предлагал футболисту выгодные аферы. Брэндон заключает с букмекером авантюрный договор.

23. 🎬 «Клуб миллиардеров», 2018

В Лос-Анджелесе четверо друзей решают разбогатеть и основать большую финансовую пирамиду. Привлекая в свой «фонд» все новых участников и отправляя на свои счета их деньги, друзья уже мечтают о первом миллиарде. Но местному аферисту удается завладеть всеми деньгами, оставив друзей с долгами.

24. 🎬 «Банкир», 2020

Два темнокожих бизнес-партнера в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. В то же время они захотели разорвать цветную линию, что позволит темнокожим гражданам перебраться в полностью белые районы. Друзья нанимают подставного руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. Но тут над ними нависает угроза разоблачения.

25. 🎬 «Инсайдеры», 2010

Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 трлн долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. Этот документальный фильм рассказывает о зарождении преступной индустрии и о ее сетях, позволивших подкупить политику и органы экономического регулирования.

26. 🎬 «Афера века», 2020

Пятеро грабителей ворвались в здание аргентинского банка Rio de Acassuso. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали переговоры с полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, преступникам удалось вынести из хранилища деньги и ценности на общую сумму более 15 млн долларов.

27. 🎬 «Аферист», 1999

Ник Лисон — штатный клерк в Barings Bank, он не имеет экономического образования, но мечтает о карьере трейдера. Руководство отправляет его уладить финансовые проблемы компании в Джакарту. Задача Лисона — сделать так, чтобы у клиентов не нашлось формальных причин не платить за неликвидные облигации и «дыра» в отчетности банка закрылась.

28. 🎬 «Реальная цена моды», 2015

Документальный фильм об истинном влиянии моды на общество, а также о методиках манипуляции массовым сознанием через навязывание тех или иных тенденций. Стоимость гардероба снижается из года в год, в то время как стоимость жизни и затраты на охрану природы и социальную защиту стремительно увеличиваются.

29. 🎬 «Братья Блум», 2008

Братья Стивен и Блум — мошенники международного масштаба. За многие годы совместной работы они в совершенстве освоили искусство отъема денег у миллионеров. Они прекрасно знали, что поступают противозаконно, но они всегда покушались на состояние только тех, кто зарабатывал его очень быстро и нечестно. Однажды в их поле зрения попадает Пенелопа — дочь миллионера. Она управляет собственным бизнесом, но ничего в этом не понимает.

30. 🎬 «Социальная сеть», 2010

У студента Гарвардского университета Марка Цукерберга рождается идея создания сайта, позволяющего сформировать рейтинг студенток по степени привлекательности. Марк взламывает базы данных различных общежитий, скачивает фотографии и имена и, используя алгоритм, предложенный его другом, создает страницу с адресом Facemash.com, где студенты могут проголосовать, которая из двух девушек является более привлекательной. История о создании Facebook.

31. 🎬 «Джобс: Империя соблазна», 2013

Стив Джобс начал свою карьеру в обычном маленьком гараже, и в тот момент у него не было никакого образования. Он сделал все возможное для того, чтобы в мире появились уникальные устройства, которыми в данный момент пользуются практически все. Стиву удалось спасти свою компанию от банкротства, после этого он стал заниматься созданием инновационных продуктов, с помощью которых можно было превратить фирму в огромную корпорацию. Прототип главного героя фильма — основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди.

32. 🎬 «Фокус», 2014

Опытный мошенник Никки знакомится с начинающей аферисткой и воровкой Джесс, которая уговаривает опытного мастера стать ее учителем. Девушка проявляет способности, и вскоре Никки включает ее в свою команду. Но Джесс не знает, что сама отыгрывает определенную роль в тщательно подготовленной операции.

33. 🎬 «Поменяться местами», 1983

Менеджер Луис, управляющий богатейшей компанией с Уолл-стрит, и его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец. Для этого братья находят уличного мошенника, которому и предлагают возглавить компанию вместо Луиса.

34. 🎬 «Сделка», 2004

У преуспевающего дельца с Уолл-стрит убивают друга, который возглавлял проект по арбитражу сделки с нефтяной компанией. Расследовать это дело поручают Тому и молодой специалистке Эбби. Но девушку похищают.

35. 🎬 «Игры джентльменов», 2004

Аферист-профессор собирает команду разносортных специалистов-воров, чтобы ограбить казино на речном корабле. Он собирает команду воров, снимает для них комнату в доме, владелицей которого является одинокая старая дама.

36. 🎬 «Банк», 2001

Джим — математик-гений. Разрабатывая схемы и проводя расчеты, он выводит формулу, позволяющую предсказывать колебания фондового рынка. Подобное открытие способно сделать миллиардером любого человека, поэтому за формулой начинается охота.

37. 🎬 «ПираМММида», 2011

За год до распада СССР математик Сергей Мамонтов организует торговый кооператив. Дела идут хорошо, и Мамонтов решает провести IPO. Чтобы привлечь акционеров, он придумывает оригинальную рекламную кампанию, которая приводит к неожиданным последствиям.

38. 🎬 «Подслушанное», 2009

Трое сотрудников гонконгской службы по борьбе с коррупцией узнают, что завтра акции крупной компании поднимутся в цене. Кажется, что эта информация — подарок судьбы, который навсегда решит их финансовые проблемы.





Сериалы:

1. 🎬 «Миллиарды», 2016

Роберт — глава престижной компании, рейтинги которой становятся все выше. Чак работает генеральным прокурором и уверен, что большие деньги тесно связаны с нарушением закона. Каждый пытается ухватить приличный куш, но в то же время каждый действует исключительно так, как считает правильно. Приходится идти на риски и помнить, что всегда рядом есть тот, кто может помешать делам и заявить о своей правоте.

2. 🎬 «Бумажный дом», 2017

Главный герой по прозвищу Профессор разработал план ограбления монетного двора Испании. Он намерен захватить здание, пробыть там несколько дней в ожидании, пока напечатают купюры нужного достоинства и в необходимом количестве, за атаками местной полиции наблюдать онлайн, а потом спокойно уйти с добычей, прикрываясь заложниками — сотрудниками монетного двора. Профессор набирает команду профессионалов, но дело пошло не по плану.

3. 🎬 «Во все тяжкие», 2008

Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана.

4. 🎬 «Хорошие девчонки», 2018

Три женщины организуют ограбление местного супермаркета с помощью игрушечного пистолета. Это легко удается, более того, вместо 30 тыс. долларов подруги уносят из кассы 0,5 млн. За ними начинает охоту полиция, местная мафия, отмывавшая через магазин деньги, и управляющий супермаркетом, узнавший под маской одну из подруг.

5. 🎬 «Кремниевая долина», 2014

Ричард Хендрикс, который является крайне одаренным программистом и работает в одной из крупнейших IT-компаний, трудится над созданием своего собственного музыкального сайта. Ему удается создать технологию сжатия музыки без потерь, не имеющую конкурентов. Хендриксу поступает сразу же несколько заманчивых предложений от инвесторов. Ричард становится главой многообещающего стартапа, над которым он будет работать еще с несколькими программистами.

6. 🎬 «Форс-мажоры», 2011

Майк Росс, выдающий себя за выпускника Гарварда, попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов по сделкам Нью-Йорка Харви Спектру. Тот нанимает Майка: у парня врожденный талант и фотографическая память. Так в Нью-Йорке появился непобедимый тандем юристов, которые занимаются самыми запутанными делами.

7. 🎬 «Люди, которые построили Америку», 2012

Документальный сериал о людях, которые добились в прошлом больших успехов, благодаря чему повлияли на дальнейшее развитие всего мира. Форды, Рокфеллеры, Карнеги — звезды бизнеса, успех которых мечтают повторить многие амбициозные люди. Для своего времени они были аналогами сегодняшних Джобсов, Баффетов и Гейтсов.

8. 🎬 «Карточный домик», 2013

Конгрессмен Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его госсекретарем помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Но после выборов глава администрации президента сообщает Андервуду, что он не получит должность. Фрэнк и его жена решают отомстить президенту.

9. 🎬 «Грязные, мокрые деньги», 2007

Сын адвоката Ник получает в завещание большое семейство, где он будет продолжать работать на наследников рода Дарлингов. Он хочет выяснить причину смерти отца и заработать денег. Ради обнаружения правды Ник готов примириться с выходками начальства.

10. 🎬 «Наследники», 2018

Семья Роев владеет сразу несколькими крупнейшими медиакомпаниями. Несмотря на внешний успех, внутренние отношения между родственниками весьма натянутые. Дети претендуют на место отца во главе бизнеса, но Логан Рой не собирается никуда уходить.

11. 🎬 «Траст», 2018

Джон Пол Гетти невероятно богат, но очень скуп. Как-то один из внуков пошутил, сказав, что дед даст денег только в том случае, если парня похитят. Все так и случилось, но дед не спешит действовать. Переговоры проходили очень долго, изначально старик вроде бы согласился, но вскоре заявил, что не собирается тратиться, ведь у него есть и другие внуки.

12. 🎬 «Мейдофф», 2016

Бернард Мейдофф прославился тем, что создал крупнейшую в истории США финансовую пирамиду, после чего был приговорен за свои махинации к 150 годам лишения свободы. В свое время он считался выдающимся финансистом, биржевым брокером и финансовым консультантом, принял непосредственное участие в создании фондовой биржи NASDAQ.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

