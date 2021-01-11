Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте сессии ключевые индикаторы двинулись немного вверх: индекс Мосбиржи составил 3 455,67 пункта после закрытия предыдущих торгов на уровне 3 454,82, а индекс РТС — 1 467,85 после 1 466,5. Однако далее индексы перебазировались в «красную зону».



К 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,21%, индекс РТС — 0,41%. На 10:15 значения индексов равнялись 3 441,75 и 1 457,61 пункта соответственно (минус 0,38% по индексу Мосбиржи и минус 0,61% по индексу РТС).

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть коррекционно снижаются после достижения новых пиков с февраля в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС в первые торговые дни года были склонны к росту, а в пятницу и вовсе обновили очередные максимумы. Рублевый индикатор поднялся до исторического пика 3 474 пункта, а долларовый — до 1 481 пункта (максимум с февраля 2020 года)». По мнению аналитики, «краткосрочно индексы выглядят перекупленными, а ближайшие поддержки для них расположены на 3 400 и 1 440 пунктах». Ориентиром по индексу Мосбиржи на день эксперт называет диапазон в 3 400—3 500 пунктов.



«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус в связи с коррекционным снижением цен на зарубежные рисковые активы, — спрогнозировала Кожухова. — Продажи наблюдаются как в результате фиксации прибыли после оптимистичного начала года, так и на фоне новых опасений в отношении распространения коронавируса. «Быкам» нужна краткосрочная передышка».

«Сегодня перед открытием торгов на российском рынке сложился негативный внешний фон. Давление на наши акции может оказать коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 55,4 доллара за баррель, а также снижение фьючерсов на американские и европейские индексы. Добавит негатива ситуация в Азии, где, в отсутствие торгов в Японии, на основных площадках преобладают продажи. На таком фоне в начале сессии ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3 450 пунктов. В ходе сессии давление на наши акции может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему движению российского рынка в сторону 3 400 пунктов. В частности, этому может поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже 55 долларов по нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках», — написал перед началом торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Первая неделя нового года стала очень успешной для инвесторов: индекс Мосбиржи за четыре сессии вырос на 5%. Поводом для этого было немало. Прежде всего это рост американского рынка акций, где инвесторы отыгрывали ожидания увеличения стимулирования экономики после передачи власти Джо Байдену. Поддержала нефтегазовые бумаги, которые имеют большой вес в рублевом индексе, растущая нефть. Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов — это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов. Однако сегодняшние торги начнутся со снижения из-за негативного внешнего фона», — отмечалось в утреннем комментарии главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова».

