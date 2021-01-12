Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, сообщает РБК со ссылкой на данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивается в 176,2 млрд долларов. За день оно сократилось на 13,5 млрд, или 7,1%. На первое место в рейтинге вышел основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 182,2 млрд долларов.

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на 9 млрд и составило 186,5 млрд долларов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маска превысило 200 млрд долларов. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в 194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.

СМИ: Илон Маск стал богатейшим человеком мира По подсчетам специалистов CNBC и Bloomberg, состояние предпринимателя увеличилось до 185 млрд долларов в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах.

После того как Маск обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе, отмечает Business Insider. Сам Маск заявил, что решил распродать все имущество ради колонизации Марса. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал он. Ранее Маск говорил, что к 2050 году рассчитывает построить на Марсе город с населением 1 млн человек.

Еще в начале 2020-го состояние Маска оценивалось примерно в 27 млрд долларов. За последний год состояние бизнесмена резко увеличилось; в основном рост, который составил более 700%, обеспечили акции Tesla. 21 декабря их включили в индекс S&P 500.



Безос сохранял статус богатейшего человека планеты с 2017 года. По подсчетам Forbes, в 2020 году он увеличил свой капитал на 67,5 млрд долларов, доведя его до 182 млрд.