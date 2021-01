Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн человек и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы, говорится в сообщении торговой площадки.



Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла, в декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года.

По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями — 13%, на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 42%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Мосбирже, составила по итогам 2020 года 145,7 млрд рублей (2 млрд долларов). Инвесторам доступны 55 биржевых фондов: 39 БПИФов и 16 ETF, из которых 20 БПИФов и три ETF были допущены к торгам в 2020 году. За 2020 год объем вложений инвесторов в биржевые фонды вырос более чем в пять раз до 90 млрд рублей (17 млрд рублей в 2019 году).

По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,5 млн. За 2020 год открыто более 1,8 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% — с облигациями, 4% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (378,3 тыс.), Московская область (208,5 тыс.) и Санкт-Петербург (158,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (115 тыс. счетов), Республика Башкортостан (113,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (98,5 тыс. счетов).

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей. Вложения в облигации составили 617 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 88,5% — приходилась на корпоративные облигации, 7,5% — на государственные облигации (6,5% составили ОФЗ и 1% — региональные облигации), 4% — на еврооблигации.

В 2020 году в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (23,1%), «ЛУКОЙЛа» (11,8%), «Норникеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,5% и 8% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,8%), акции МТС (6,5%) и ВТБ (6,3%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» в 2020 году вошли акции Alibaba Group Holding LTD (29,5%), Pfizer Inc. (11,6%), Apple (11,1%), Tesla Inc. (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%), NVIDIA (5,1%), AT&T Inc. (5,1%) и American Airlines Group Inc. (4,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам 2020 года: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (19,4%), в золото — FXGD (15,5%), в акции США — FXUS (14,6%), в акции Китая — FXCN (12,7%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,6%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6,7%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,9%), фонд на индекс РТС — FXRL (5,7%), фонд денежного рынка — FXMM (5,1%) и фонд на индекс Мосбиржи — SBMX (4,9%).