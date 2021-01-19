В период до 2025 года ожидается рост объема активов под управлением на рынках частного капитала в глобальном масштабе на 4,2—5,5 трлн долларов до 13,7—15 трлн в зависимости от сценария восстановления экономики после пандемии COVID-19. Такой прогноз представлен в исследовании PwC.

В отчете «Лучшее время для рынков частного капитала: новое руководство по созданию стоимости» рассматриваются перспективы четырех преимущественно неликвидных классов активов, таких как частные инвестиции (включая венчурный капитал), инфраструктура, недвижимость и частные кредиты, в рамках различных сценариев в период 2019—2025 годов.

Так, в оптимистичном сценарии прогнозируется рост на 5,5 трлн долларов, в базовом — на 4,9 трлн, в пессимистичном — на 4,2 трлн долларов. Предполагается, что в случае реализации базового сценария к 2025 году на рынки частного капитала будет приходиться более 10% мировых активов под управлением.

Даже в случае реализации пессимистичного сценария продолжительной рецессии ожидается рост почти на 50% к 2025 году. Хотя прямые инвестиции наиболее популярны на текущий момент, можно предположить, что в таких областях, как недвижимость, инфраструктура и частные кредиты, имеются значительные возможности для роста и получения прибыли, отмечается в обзоре.



Ожидается, что вопросы охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления станут приоритетными для инвесторов, при этом особое внимание будет уделяться достижению нулевого уровня углеродных выбросов.