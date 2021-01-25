Росстат ретроспективно пересмотрел данные по росту промышленного производства в РФ в 2019 году с 3,3% до 3,4%, а также уточнил данные за январь — ноябрь 2020 года, следует из материалов статслужбы.



Также Росстат уточнил оценку роста обрабатывающих производств за 2019 год до 3,6% (+0,1 процентного пункта). Оценка динамики сырьевого сектора, водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, а также электро- и теплоэнергетического сектора сохранилась без изменений (+3,5%, минус 0,8% и +2,9% соответственно).

Так, оценка падения промпроизводства в ноябре 2020 года снижена с 2,6% до 1,5% в годовом выражении. Согласно новой оценке Росстата, в октябре промпроизводство упало на 5,7% (вместо 5,5%), в сентябре — на 4% (вместо 3,6%), в августе — на 4,5% (вместо 4,2%), в июле — на 6,1% (вместо 5,9%), в июне — на 7,3% (вместо 7,1%), в мае — на 8% (вместо 7,9%), в апреле — на 4,7% (вместо 4,5%).



Также Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2020 года с 2,4% до 2,2%, в феврале — с 4,8% до 4,6%, в январе — с 1,5% до 1,2%.

Таким образом, рост промпроизводства за I квартал 2020 года составил 2,6%. Во II квартале, на который пришелся пик ограничений из-за COVID-19, падение составило 6,7%, в III квартале — 4,8%, в IV квартале — 2,5%.

Данные за 2019 год уточнялись на основании поступившей годовой отчетности респондентов о производстве и отгрузке продукции. Данные по месяцам и периодам с начала 2020 года уточнялись на основе оперативной информации, поступавшей от респондентов в последующих отчетах.

«Консолидация данных всех видов оперативной и годовой статистической и бухгалтерской отчетности за 2019 год в рамках построения системы национальных счетов позволяет Росстату проводить дополнительную проверку корректности предоставленных респондентами данных. На этом этапе возникает необходимость дополнительной работы с респондентами, по результатам которой респондентами вносятся изменения не только в данные годовых отчетов (вторая оценка за 2019 год), но и в данные оперативной отчетности 2020 года», — поясняют в Росстате.

Промышленное производство в РФ по итогам 2020 года снизилось на 2,9% по сравнению с 2019-м, следует из данных Росстата.



В декабре 2020 года снижение промпроизводства в РФ составило 0,2% в годовом выражении, что является минимальным значением за время пандемии. При этом по сравнению с ноябрем промпроизводство выросло на 10,5%.

По итогам 2020 года обрабатывающие производства показали рост на 0,3% по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени снизилась добыча полезных ископаемых — на 7%. В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы падения составили 3,8%, в электро- и теплоэнергетике — 2,5%.

Минэкономразвития прогнозировало, что промышленное производство в России в 2020 году сократится на 4,1%.

В декабре 2020 года все отрасли и сектора экономики, кроме сырьевого, продемонстрировали рост показателей. Лучшую динамику показал энергетический сектор — рост на 4,7% в годовом выражении и на 16,4% в месячном. Рост обрабатывающих производств составил 4,4% к декабрю 2019 года и 14,1% к ноябрю 2020-го. Производство в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, выросло на 6,5% к декабрю 2019 года и на 6,7% к ноябрю 2020-го. Показатели сырьевого сектора в декабре 2020 года упали на 8,4% к декабрю 2019-го, но выросли на 5,3% к ноябрю 2020 года.

В Росстате поясняют, что на итоги промышленного производства в декабре 2020 года повлиял календарный фактор (в декабре 2020 года было на один рабочий день больше, чем в 2019-м), климатический фактор (декабрь 2020 года был теплее нормы в ряде регионов европейской части России, при этом в ряде северных регионов страны, в Сибири и на Дальнем Востоке температура приблизилась к рекордно низким значениям), а также эпидемиологический фактор — вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции повлияла на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос.