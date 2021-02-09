Число занятых в экономике россиян к концу 2020 года уменьшилось до 70,77 млн человек — минимума с 2011 года, пишут «Известия» . Это подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В конце 2019-го — начале 2020 года в России насчитывалось 72,425 млн занятых человек, но из-за пандемии к маю их количество резко упало и так и не восстановилось до докризисного уровня. Таким образом, за прошлый год трудящихся в РФ стало на 1,65 млн человек меньше.

Занятость упала в 67 из 85 российских регионов. Самая негативная динамика наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Лидером по сокращению трудящихся стала Мордовия, где в среднем за IV квартал численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%. В Марий Эл количество занятых сократилось на 9,3%, в Карачаево-Черкесии — на 8,22%, в Алтайском крае — на 8,2%, в Дагестане — на 7,71%. В «антирейтинг» также попали Рязанская область (минус 7,7%), Коми (минус 7,3%), Новгородская, Саратовская и Архангельская области (минус 7,2%, минус 6,7%, минус 6,3% соответственно).

МЭР опасается новой волны сокращений в России Речь идет о компаниях, которые пока не восстановились из-за пандемии COVID-19.

В остальных субъектах показатель увеличился. Максимальный прирост трудящихся зафиксирован в Хабаровском крае — на 5,8%, Калмыкии (плюс 5,5%), Тыве (плюс 5,4%) и Еврейской автономной области (плюс 5,1%).

В Минтруде заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью. В Минэкономразвития допускают, что в марте часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые не восстановились в полном объеме.

Резкое сокращение числа трудящихся в 2020 году стало следствием закрытия предприятий и урезания штатов в период коронакризиса, уверена президент FinExpertiza Елена Трубникова. Однако нехватка рабочих мест и одновременный недостаток трудовой силы — в целом фундаментальные проблемы российской экономики, связанные со структурными и демографическими факторами, констатировала она. После столь сильного падения на полное восстановление может уйти и четыре — пять лет, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. На конец 2021 года в России, скорее всего, будет насчитываться не более 71,5 млн занятых: их число растет значительно медленнее, чем падает, отметил эксперт.