Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «МБА-Москва» до уровня «ruBB». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «позитивным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитного качества активов на фоне значительного снижения объема кредитных рисков, приходящихся на связанных с банком лиц. Рейтинг банка также обусловлен высоким запасом по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, около 31% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (94% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже «ruA+» по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 55% активов и имеет высокое кредитное качество.

Кредитный портфель банка на 1 января 2021 года составляет менее 7% валовых активов (с 1 января 2020-го объем вырос в 1,7 раза), в том числе на корпоративные ссуды приходится 84% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 1 января 2020-го доля ссуд III—V категории качества составила 8,9% портфеля юрлиц и ИП, физлиц, доля просроченной задолженности по кредитам юрлиц и ИП, физлиц — 5,7%, пролонгированные ссуды отсутствуют).