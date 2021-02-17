Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законодательные поправки в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Как следует из сообщения нижней палаты российского парламента, это позволит лучше защитить граждан от телефонных мошенников.

В соответствии с законом, «в случае выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территории следственного изолятора или исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме руководителя ФСИН России или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данный следственный изолятор или исправительное учреждение».

Как подчеркивал автор инициативы — председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие закона, в частности, «позволит ликвидировать подпольные «кол-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди». В числе прочего он привел в пример нередко имеющие место случаи телефонного мошенничества, когда людям звонят якобы из «службы безопасности банка».



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«Кроме того, оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», — отметил Пискарев.