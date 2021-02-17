Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законодательные поправки в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Как следует из сообщения нижней палаты российского парламента, это позволит лучше защитить граждан от телефонных мошенников.
В соответствии с законом, «в случае выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территории следственного изолятора или исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме руководителя ФСИН России или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данный следственный изолятор или исправительное учреждение».
Как подчеркивал автор инициативы — председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие закона, в частности, «позволит ликвидировать подпольные «кол-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди». В числе прочего он привел в пример нередко имеющие место случаи телефонного мошенничества, когда людям звонят якобы из «службы безопасности банка».
Регулятор работает над изменением процедуры возврата средств клиентам, но пока их рано озвучивать.
«Кроме того, оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», — отметил Пискарев.