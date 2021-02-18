Средняя номинальная зарплата в России выросла в 2020 году на 6%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%», — сообщается в докладе о социально-экономическом положении России .

Среднемесячная реальная зарплата, согласно предварительным данным, выросла на 2,5% в 2020 году по сравнению с 2019-м.

В декабре-2020 средняя начисленная зарплата достигла 69 278 рублей, увеличившись на 9,7% к декабрю 2019 года и на 40,7% к ноябрю 2020-го. Реальная зарплата выросла в декабре на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% к ноябрю.

Как пояснил ТАСС представитель Росстата, резкий рост зарплат в декабре по сравнению с ноябрем связан с сезонным фактором (выплатой годовых премий и бонусов). Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце 2019 года. Росстат учитывает зарплаты порядка 43 млн наемных работников, которые трудятся на крупных и средних предприятиях, в компаниях малого бизнеса и организациях бюджетной сферы. При этом вне поля зрения Росстата остаются индивидуальные предприниматели и нанимаемый ими персонал.

По данным ведомства, в IV квартале 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата составила 56 044 рубля (плюс 6,7% к аналогичному периоду 2019 года и плюс 14,1% к предыдущему кварталу), а реальная выросла на 2,2% и 12,8% соответственно.

Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году Показатель снизился на 3,5%.

В тематическом материале ТАСС отмечается, что, по мнению Росстата, увеличение зарплат наемных работников никак не противоречит данным о снижении доходов россиян (на 3,5% в реальном выражении в 2020 году). В структуре доходов доля зарплаты в IV квартале составила лишь 38,3% и 42,1% за 2020 год в целом.



В числе прочего в докладе Росстата сообщается, что суммарная просроченная задолженность по заработной плате, согласно сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), составила на 1 февраля 2021 года 1,872 млрд рублей и за месяц увеличилась на 244 млн (15%). Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 февраля 2021 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 5,1%, в 2020-м — 47%, ранее — 47,9%.