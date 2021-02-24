В Роскачестве предупредили граждан о новом способе мошенничества, который заключается в звонках мошенников, представляющихся представителями МВД.

«Усложненный, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, при таких звонках фальшивый полицейский рассказывает про участившиеся случаи мошенничества или про утечку данных из известных банков и сообщает о риске для денежного счета клиента. При этом он подчеркивает, что саму беседу его собеседник должен держать в тайне от всех членов семьи и знакомых, так как это «следственная тайна». Также мошенник напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности, а именно о том, что никому нельзя называть код из СМС.

Госдума приняла поправки для пресечения телефонного мошенничества Как подчеркивал автор инициативы — председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие закона, в частности, позволит ликвидировать подпольные «кол-центры», жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди.

Выработав определенный кредит доверия к себе, лжесотрудник полиции рассказывает, что необходимо провести ряд мер, направленных на противодействие мошенникам, и для этого переводит своего собеседника уже на второго человека, «сотрудника ЦБ» или «службы безопасности». Дальше жертву просят либо установить на телефон специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники получат доступ к мобильному банку, либо оформить «защищенный» счет и перевести на него деньги.

В другом варианте схемы «полицейский» подключается только после разговора жертвы с классическим «сотрудником безопасности банка». После того как жертва отказывается выполнять предложения оформить онлайн-кредит или установить приложение, сказать код из СМС и прочее, звонящий «полицейский» убеждает послушаться своего липового коллегу из службы безопасности банка.

Как отметили специалисты Роскачества, любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то перевести денежные средства, что-то установить, нужно немедленно заканчивать.