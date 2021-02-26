Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК-Банка) на уровне «ruВВ+» со «стабильным» прогнозом. Прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой капитала и ликвидной позиции, высоким качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — указано в релизе агентства .

РФК-Банк специализируется на расчетном обслуживании предприятий ОПК, а также размещении ликвидности в депозиты Банка России. Единственный собственник — «Рособоронэкспорт». В 2017 году банк был назначен инвестором Тимер Банка и впоследствии стал его владельцем. В 2018 году РФК-Банк попал под санкции США. Специализация позволяет банку рассчитывать на административную поддержку при необходимости, однако по причине отсутствия каких-либо инфраструктурных преимуществ, делающих деятельность банка уникальной, вероятность такой поддержки оценивается как умеренная, пишут аналитики.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне и узкой клиентской базой в традиционных направлениях банковского бизнеса, поскольку кредитная организация специализируется преимущественно на расчетном обслуживании своего акционера. Кроме того, для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по сегментам, обусловленная значительными объемами вложений в ликвидные краткосрочные инструменты.

Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств, при этом буфер абсорбции убытков позволяет ему выдержать полное обесценение всех подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Кроме того, для банка характерен низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Бизнес банка характеризуется удовлетворительными показателями рентабельности деятельности, однако отмечается, что значительный вклад в итоговый финансовый результат внесла крупная разовая сделка.

Руководство банка ожидает снижения рентабельности бизнеса в 2021 году до уровня менее 3% на фоне снижения чистых процентных доходов.

Отмечается, что корпоративное управление рассматривается как адекватное стоящим перед банком задачам, при этом в среднесрочной перспективе, как и ранее, направления бизнеса и клиентская база банка будут во многом определяться спецификой деятельности его акционера. Банк не предоставил стратегию развития на период после 2020 года, однако агентство приняло во внимание высокое качество проведения интервью и предоставленный проект целевых показателей на 2021 год, согласно которым планируется умеренное сокращение общей величины активов при росте объема корпоративных кредитов на 900 млн рублей.