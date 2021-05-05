Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Одну из самых высоких зарплат в столице — от 400 тыс. рублей в месяц — предлагают директору по e-commerce в крупной федеральной текстильной компании, свидетельствуют результаты исследования, которые приводит ТАСС.

По данным сервиса, менеджеру по продажам строительных материалов в столице готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы не менее одного года, а также уметь работать в программе «1С: Торговля и склад». Соискателю на эту должность предстоит выезжать к потенциальным клиентам, проводить переговоры и заключать долгосрочные контракты, а также вести внутренний документооборот. А HR-директору в международной компании предлагают зарплату от 250 тыс. рублей. Среди требований работодателя — высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.

В Московской области ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работникам будут платить 250 тыс. рублей в месяц, а также предоставят проживание. Среди обязанностей работодатель указал наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой. До 200 тыс. рублей в проектно-конструкторском департаменте готовы платить кандидату на позицию Developer C/C++. Сотруднику предстоит составлять документацию на ПО, участвовать в разработке проектов на языках программирования, тестировать разработанные решения и поддерживать их версионность.

Исследование также показало, что до 200 тыс. рублей может зарабатывать опытный стоматолог-пародонтолог. Среди обязанностей специалиста — диагностика и лечение заболеваний десен и пародонта совместно с ассистентом. Будущему работнику необходимо иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат на осуществление деятельности, а также владеть навыками десневой и пародонтологической пластической хирургии.

Кроме того, на зарплату от 180 тыс. рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Специалисту необходимо обеспечивать контрольно-пропускной режим и сохранность материальных ценностей заказчика.



Исследование проводилось в мае, было проанализировано около 100 тыс. вакансий.