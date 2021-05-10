«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Владбизнесбанка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен адекватными оценками по капиталу и качеству активов, приемлемой рентабельностью, удовлетворительными оценками ликвидной позиции и корпоративного управления, а также слабой оценкой рыночных позиций», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 апреля 2021 года Н1.0 равен 25%, Н1.2 — 23%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 апреля 2021-го запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 25% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). В то же время агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом для финучреждений с универсальной лицензией (на 1 апреля 2021 года капитал банка составил 1,1 млрд рублей при регулятивном минимуме в 1 млрд).

Кроме того, текущая структура активов банка характеризуется повышенной концентрацией активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска. Способность банка к генерации капитала остается относительно стабильной и оценивается как приемлемая. Чистая процентная маржа по-прежнему на высоком уровне за счет низкой стоимости фондирования.

Основу активов банка формирует кредитный портфель (на 1 апреля 2021 года — 80% активов). На ссуды юрлиц и ИП, представленные преимущественно задолженностью МСБ, приходится порядка 52% кредитного портфеля, на розничный кредитный портфель, в основном ипотеку и потребительские ссуды, — около 39% кредитного портфеля. Качество кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное.

Уровень корпоративного управления — удовлетворительный. «Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности, что позволяет банку поддерживать высокую операционную эффективность. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2019—2021 годов с фокусом на развитие IT-технологий и поступательный рост объема кредитных операций при сохранении текущего уровня принимаемых рисков», — поясняют аналитики. С учетом высокой конкуренции на рынке и повышенных рисков ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной стратегии развития, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка в перспективе нескольких лет.

«Стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.