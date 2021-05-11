Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило ББР Банку кредитный рейтинг «B.ru» со «стабильным» прогнозом, сказано в сообщении агентства.

В релизе отмечается, что для банка характерны удовлетворительный запас капитала и высокая склонность к риску. Невысокой оценке качества управления сопутствуют умеренные акционерные риски, а адекватная структура фондирования банка дополняется сильной позицией по ликвидности.

По данным аналитиков, также у финорганизации отмечается высокая концентрация на контрагентах: крупнейшая риск-позиция за 12 месяцев, завершившихся 28 февраля 2021 года, стабильно превышала 20% капитала, а сумма всех крупных риск-позиций — 360% капитала.

Агентство оценивает ББР Банк как организацию с высокой склонностью к риску, так как рассчитанное в соответствии с методологией НКР отношение проблемных и рискованных активов к сумме капитала и резервов превышало 200% на 1 марта 2021 года. При этом в кредитном портфеле финорганизации преобладают клиенты с невысокой оценкой кредитного качества по методологии НКР: в среднем «BB-» для топ-30 заемщиков, на которых приходится около 80% портфеля.



Кроме того, оценивая склонности к риску, агентство дополнительно учитывает вынужденно реструктурированные кредиты, просроченную задолженность по РСБУ (совокупный объем которой за 12 месяцев, завершившихся 28 февраля 2021 года, вырос на 70%) и недвижимое имущество на балансе.