В зоне риска отзыва лицензий в 2021 году находятся около 30 банков, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко. По его словам, в последние три года банки активно участвуют в сделках M&A, они стали чаще консолидировать дочерние организации, чтобы снизить издержки всей группы.

«Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций банков и в следующие три года будет оставаться высоким: не менее 15 банков ежегодно. В общей сложности в 2021 году около 30 банков находятся в зоне риска», — отметил Тищенко.

«В 2020 году число добровольных ликвидаций впервые превысило количество отозванных по регуляторным основаниям лицензий: 22 против 16. И эта тенденция усиливается», — пояснил эксперт. Он добавил, что экономические условия не особенно благоприятны, требования (в том числе к диджитализации банковских услуг) постоянно повышаются, конкуренция за качественных заемщиков ужесточается.

«Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать рентабельность бизнеса, притом что наращивать клиентскую базу им очень сложно. Это и подталкивает собственников к выходу из бизнеса. Либо к его продаже, либо к добровольной сдаче лицензии», — рассказал гендиректор «Эксперт РА».