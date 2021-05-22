Средневзвешенная цена предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы (в старых границах) достигла рекордного показателя в 405,8 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год практически на четверть (24,4%). При этом общая площадь предложения составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank за I квартал 2021 года.



За последний квартал средневзвешенная цена «квадрата» выросла на 12,6%.



Столь существенный рост за последние три месяца аналитики компании связывают, в первую очередь, с перераспределением структуры предложения. Доля более дорогой недвижимости бизнес-класса увеличилась на 5 процентных пунктов, доля элитного сегмента сохранилась на уровне 18%, а доля самого бюджетного массового жилья сократилась до 42% соответственно. При этом наибольший рост цен отмечен именно в сегменте «бизнес» (+11,4% за квартал), тогда как в элитном сегменте он составил 9,7%, а в массовом сегменте отмечен рост стоимости на 7,6%.

Кроме того, ускорение роста ценовых показателей связано с сокращением объема предложения, продолжают эксперты. По итогам I квартала 2021 года общая площадь лотов, находящихся в продаже, составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное за последние пять с половиной лет значение. Здесь свою роль сыграл повышенный спрос, сохраняющийся на протяжении последних трех кварталов, замечают во Knight Frank.

«Вторым фактором, оказавшим влияние на стремительный рост цен, является их прямое повышение. На фоне высокого спроса застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и во введенных в эксплуатацию объектах. Так, за год в ряде проектов всего за несколько месяцев со старта продаж рост составил 15—45%», — сказано в исследовании.

В числе прочего отмечается и повышение себестоимости строительства, включая цены на строительные и отделочные материалы. По заявлениям застройщиков, только металлоконструкции для строительства подорожали на 25—80%. Кроме того, девелоперы постоянно стремятся улучшить продукт и качественные характеристики своих проектов, внедряя высокотехнологичные и дорогостоящие элементы, в том числе инженерные системы, особенно это заметно в сегментах элитного и бизнес-класса.