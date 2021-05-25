Центробанк сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот, сообщается на сайте регулятора. Окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров ЦБ.

По данным Банка России, участники первой группы подготовят список достопримечательностей и объектов Екатеринбурга и Уральского федерального округа, которые могут быть изображены на модернизируемой банкноте номиналом 5 тыс. рублей, второй группы — Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа для банкноты номиналом 1 тыс. рублей.

В состав групп вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии, денежного обращения (бонистики и нумизматики).

ЦБ: каждый федеральный округ должен быть представлен в банкнотном ряду Регулятор в новом дизайне купюр отказывается от исключительно городской тематики.

«Перед экспертными группами стоит задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан», — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе первой совместной встречи двух групп, которая прошла 25 мая в главном здании ЦБ.

Члены экспертных групп уже договорились о предстоящем плане работы. Предполагается, что в ближайшее время они сообщат Банку России свои предложения по изображениям, которые будут рассмотрены в качестве возможных вариантов для представления на бумажных денежных знаках. Все предложения будут систематизированы, отрейтингованы и обсуждены в ходе дальнейших заседаний экспертных групп, которые планируется провести в июне и июле этого года.