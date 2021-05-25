Совет директоров банка «Международный Финансовый Клуб» назначил председателем правления кредитной организации с 25 мая Татьяну Орлову. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что назначение согласовано с Банком России.

Орлова в январе 2020 года была назначена на должность первого заместителя председателя правления банка «МФК», а с 27 августа временно исполняла обязанности председателя правления. Тогда сообщалось об уходе с должности предправления Игоря Антонова в связи с переходом на работу в Московский Индустриальный Банк.



Татьяна Орлова в 2007 году окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «мировая экономика». С 2007-го работала на руководящих должностях в банке «Возрождение», в 2015 году входила в его совет директоров. В 2016—2019 годах работала в Транскапиталбанке в должности советника председателя правления, директора департамента по работе с непрофильными активами и проблемной задолженностью, заместителя председателя правления, входила в совет директоров банка.