Основные фондовые торги в России завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,66% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 711,05 пункта. Индекс РТС повысился на 0,63% — до отметки 1 590,58.

В лидерах роста котировок оказались ГДР группы TCS (плюс 6,67%), обыкновенные акции ВТБ (плюс 3,96%), ГДР Mail.ru (плюс 3,02%), бумаги «Яндекса» (плюс 2,05%), обыкновенные акции группы «ПИК» (плюс 1,83%). Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,64%, «Полюса» — на 1,09%, «Газпрома» — на 0,79%, «Норникеля» — на 0,71%, МТС – на 0,21%.

Наиболее заметно снизились котировки обыкновенных акций НЛМК (минус 3,43%), «Северстали» (минус 3,02%), «ФосАгро» (минус 1,81%), бумаг «Аэрофлота» (минус 1,51%), ММК (минус 1,36%). Котировки акций СберБанка опустились на 0,18%, Московской биржи — на 0,15%.



По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС продолжили получать поддержку от внутренних и внешних факторов.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду продолжали постепенное повышение и обновили очередные максимумы: рублевый индикатор поднялся до 3 717 пунктов (исторический), а долларовый достиг 1 592 пунктов (с января 2020 года). Сдержанный характер роста позволяет индексам удерживаться вне зон перекупленности и, как следствие, оставляет им пространство для дальнейшего повышения», — отмечает эксперт.

По ее мнению, «российские активы в условиях надежд на стабилизацию геополитического фона (на который, однако, может негативно повлиять ситуация с Белоруссией) и высоких цен на нефть также сохраняют как минимум краткосрочную привлекательность».

«После достижения нового исторического максимума индекс Мосбиржи может взять паузу и перейти в консолидацию около отметки 3 700 пунктов», — считает в свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

