План приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы выполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, посвященном анализу выполнения программы приватизации федерального имуществ.

«Причиной низких поступлений в федеральный бюджет в первую очередь является отсутствие крупных продаж», — отмечает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин в отчете.

Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один 100-процентный пакет акций АО «Производственное объединение «Кристалл» в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании. «Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — подчеркивает аудитор.



Другая причина сокращения поступлений — рост доли продаж федерального имущества на «вторичных» торгах, то есть посредством публичного предложения и без объявления цены. Такие способы продаж предполагают существенный дисконт от первоначальной стоимости. В 2017—2019 годы на «вторичные» торги пришлось 64% пакетов акций и 57% объектов, составлявших имущество казны.



«Доля указанных торгов растет с каждым годом. Работа агентов по продаже федерального имущества не показала свою эффективность. Значительное количество объектов реализовано агентами на «вторичных» торгах. Около 20% всех объектов казны, включенных в Прогнозный план приватизации, не было выставлено агентами на торги», — сказано в отчете.



Не показала особой эффективности и работа агентов по продаже федерального имущества. Около 20% объектов казны, включенных в Прогнозный план приватизации, агенты на торги не выставляли.

Также не на пользу результативности приватизации пошли изменения документов стратегического планирования, указывает ведомство. Так, с 2020 года отменена госпрограмма «Управление федеральным имуществом». Ей взамен правительство приняло одноименные подпрограммы «Управление федеральным имуществом» сначала в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», а затем «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». «В результате такой трансформации из госпрограмм оказались исключены целевые индикаторы, характеризующие ежегодное сокращение количества АО с госучастием и ФГУП», — указывает аудитор.



В отчете сказано, что в 2017—2019 годах в Прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Приватизация 21 пакета акций была приостановлена. «В план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей», — отметил на коллегии по итогам анализа Андрей Батуркин.

Как следствие, сократилось и поступление средств в федеральный бюджет от приватизации. Если в 2017 году они составили 15,1 млрд рублей, то в 2019 году — уже 12,1 млрд. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017—2019 годов поступило 40,8 млрд рублей или 82,3% бюджетных назначений.

«Система показателей, обеспечивающих взаимосвязь и анализ направленности процессов приватизации на достижение целей государственной политики в области управления и распоряжения федеральным имуществом, не создана. Индикаторы госпрограмм не обеспечивают преемственность и не позволяют комплексно оценивать влияние итогов приватизации на состояние стратегических отраслей экономики и бюджетную систему Российской Федерации», — констатировал аудитор.

По его словам, фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году. Вместе с тем он выразил надежду на изменение такой тенденции: «Так, в 2020 году, несмотря на пандемию, Росимуществу удалось выполнить плановый показатель по поступлению средств от продажи акций (по сравнению с 2019 годом увеличилось на 9%)».

