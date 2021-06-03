Потребительский спрос в России в мае вернулся к росту с годовым темпом 5,7%, структура расходов населения приблизилась к докризисной, а сектор услуг, долго восстанавливавшийся после пандемии, вышел в устойчивый плюс. Такие данные своего аналитического портала SberIndex.ru приводит СберБанк, заключая, что экономика России вернулась от восстановления к полноценному росту.

По оценке «СберИндекса» , в апреле — мае 2021 года потребительские расходы граждан росли с аннуализированным темпом 5,7%. Более того, прослеживается тренд дальнейшего ускорения их роста: за последнюю неделю прошедшего месяца (с 24 по 30 мая) динамика достигла 7,2% в годовом выражении.

«В мае 2021 года потребительский спрос устойчиво вернулся к росту даже в реальном выражении», — отмечается в обзоре .

Структура расходов населения приблизилась к докризисной. К концу мая долгое время отстававший сектор услуг вышел в устойчивый плюс (плюс 5%) и по номинальным темпам роста приблизился к продовольственной рознице (плюс 6%).

«Сбер» выделяет три фактора, которые могут объяснить текущий рост расходов и цен: увеличение зарплат, переключение расходов, обычно осуществляемых за рубежом, на внутренний рынок, а также сформированные за 2020 год рекордно высокие сбережения населения.

В апреле совокупный фонд оплаты труда практически полностью вернулся к докризисным значениям: его отклонение от того уровня, которого можно было бы ожидать в отсутствие «коронакризиса», составило всего минус 0,2%, указывают аналитики.

Объем ФОТ в госсекторе (образование, здравоохранение) в среднем растет медленнее, чем в коммерческих секторах. Наиболее быстрый рост ФОТ происходит в секторах информации и связи (плюс 16,5% за январь — апрель 2021 года относительно января — апреля 2020-го), строительства (плюс 14,4%) и профессиональной деятельности (плюс 13,5%). Рост оплаты труда в этих отраслях объясняется увеличением спроса на эти товары и услуги после пандемии.

Зарплаты более высокодоходных групп населения растут быстрее: у 20% самых богатых за I квартал 2021 года они выросли на 6,1%, а у 20% самых бедных — на 5,3%, выяснили в «Сбере». Это может быть частично связано с более быстрым увеличением зарплат в коммерческом секторе по сравнению с бюджетным, зависящим от индексаций, отмечается в обзоре.

Существенное снижение расходов россиян за рубежом на фоне коронавирусных ограничений способствует росту внутреннего потребления и цен. В 2020 году зарубежные расходы снизились более чем на 75% — с 36 млрд до 9 млрд долларов. «Мы ожидаем, что в 2021 году они также останутся ниже своего докризисного уровня. Часть не потраченных за границей средств направляется на внутреннее потребление, что является проинфляционным фактором», — пишут аналитики «СберИндекса».



Они указывают, что большой объем накопленных за 2020 год сбережений также является проинфляционным фактором. Всего россияне за прошлый год сберегли 5,3 трлн рублей. Часть этих средств в 2021 году направляется на расходы из-за эффекта отложенного спроса. Это может быть одной из причин более быстрого роста непродовольственных расходов в апреле — мае по сравнению с другими категориями расходов.