В Советском районном суде Тулы рассматривается уголовное дело по обвинению жителя города в краже у банка более чем 95 млн рублей, которая стала возможной из-за технической ошибки программного обеспечения. Фигурант совершил 220 операций по переводу денег, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигуранту инкриминируются кража в особо крупном размере, а также легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном и особо крупном размере. «Органами предварительного следствия Ю. обвиняется в том, что, с 21:24 31 мая 2020 года до 21:39 1 июня 2020 года, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком ВТБ трансакций, он провел 220 операций по зачислению на банковскую карту, открытую на его имя в филиале банка, денежных средств, принадлежащих банку», — говорится в сообщении.

Таким способом подсудимый похитил у банка более 95,2 млн рублей. Затем он совершил сделки по приобретению недвижимости в собственность третьего лица и многочисленные финансовые операции с денежными средствами.



Сейчас подсудимый возместил имущественный вред банку частично — на сумму чуть меньше 40 млн рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.