Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности, приемлемой оценкой рыночных позиций, высоким качеством активов, адекватной оценкой корпоративного управления, а также комфортной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — четвертого по величине активов в мире, входящего в список глобально системно значимых банков на 1 января 2021 года», — сказано в сообщении.



Приемлемая оценка рыночных позиций отражает значимую долю банка на рынке международных расчетов и одновременно невысокие позиции в основных сегментах традиционного банковского бизнеса (клиентская база состоит из девяти крупных корпоративных заемщиков на 1 апреля 2021 года). Кредитная политика подразумевает размещение активов в надежные инструменты с пониженной доходностью (87% активов на 1 апреля 2021 года представлено вложениями в ОФЗ, требованиями к Банку России банкам с высокими рейтингами кредитоспособности).

Агентство замечает, что в конце 2020 года капитал банка был увеличен на 100 млн долларов за счет предоставления субординированного кредита от материнского банка срочностью десять лет, что привело к росту нормативов достаточности капитала (Н1.0=56%, Н1.2=26,9% на 1 апреля 2021 года против Н1.0=29,2%, Н1.2=24,2% годом ранее).

«Рост капитала позволит банку увеличить размер кредитного риска, приходящегося на одного заемщика, что обуславливает возможность работы с более крупными клиентами и увеличение лимитов на текущих заемщиков. Агентство отмечает адекватные показатели рентабельности деятельности банка (ROE по РСБУ за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го составила 10,4%). Уровень операционной эффективности находится на высоком уровне (CIR=32,7% за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го по РСБУ). Поддержку рейтингу оказывает отсутствие планов банка по выплате дивидендов», — уточняют эксперты.



По данным аналитиков, активы банка на 1 апреля 2021 года в значительной мере представлены высоконадежными, но низкодоходными вложениями: требования к банкам с высокими рейтингами кредитоспособности составили 52% валовых активов, средства, размещенные в Банке России — 30% активов. Портфель ценных бумаг, состоящий полностью из ОФЗ, занимает 4% активов. Также банк имеет небольшой кредитный портфель (8% активов), представленный преимущественно кредитами крупных корпоративных заемщиков, объем которого за последние 12 месяцев снизился более чем на 30% по мере постепенного погашения задолженности. Просроченная задолженность составляет менее 1% портфеля. Специфика клиентской базы обуславливает низкий уровень имущественной обеспеченности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов банка оценивается как адекватное с учетом методологий и накопленных практик банковской группы.

