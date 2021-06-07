Структуры группы ВТБ приобрели 25,1% доли в проекте строительства первого в России цифрового небоскреба iCITY. Ранее ВТБ открыл кредитную линию на цели строительства общественно-делового центра iCITY в размере порядка 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Продавцом долей выступили структуры Алексея Богачева. Структуры MR Group продолжают участие в проекте с новыми участниками в лице компаний ВТБ.

«Группа ВТБ последовательно развивает сотрудничество со своим ключевым партнером, компанией MR Group, и рада возможности расширить свое участие в уникальном для российского рынка коммерческой недвижимости проекте. Уверены, что проект будет высоко востребован на рынке офисной недвижимости делового центра Москва-Сити и станет воплощением смелых инновационных идей», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

В состав бизнес-центра iCITY входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Space Tower (257 метров) и 34-этажная Time Tower (141 метр). Небоскребы расположены на общем восьмиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, лаундж-зона, фуд-холл, рестораны, магазины, зоны ожидания, винотека, службы быта и др. На шестом уровне подиума будет разбит ландшафтный парк.



Бизнес-центр общей площадью 230 тыс. кв. м стал крупнейшим российским офисным проектом 2020 года и первым зданием в стране, в котором комплексно реализованы принципы интеграции физического пространства и цифровой среды. iCITY реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве применяется подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания. Завершение строительства намечено на 2023 год.