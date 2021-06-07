Жилищный кодекс хотят дополнить новой статьей об обязанности собственников квартир следить за соблюдением арендаторами норм пожарной и санитарной безопасности, а также режима тишины. Об этом сообщает «Парламентская газета» .

Как уточняет издание, законопроект дополняет Жилищный кодекс статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах», согласно которой собственники должны следить, чтобы их квартиранты соблюдали правила проживания. Авторы инициативы отметили, что сейчас хозяин квартиры не отвечает за тех, кто в ней живет. Предлагаемая норма предусматривает штрафы для владельца, если арендаторы шумят, нарушают правила пожарной и санитарной безопасности.



«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает, — сказал «Парламентской газете» соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение».



Согласно документу, нарушением тишины будут считать звуки, которые слышны за пределами квартиры, при этом за плач ребенка, шаги, шум воды в трубах и иные звуки «обычной жизнедеятельности человека», а также за внеурочные спасательные и аварийно-восстановительные работы наказывать не будут. Кроме того, собственников могут обязать размещать в подъезде объявления о том, что в их квартире будут проводиться ремонтные работы. В законопроекте также предлагается установить ответственность хозяина и квартиранта за нанесение ущерба имуществу соседей или общему имуществу дома. Кроме того, потерпевшие смогут обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба как к квартиранту, так и к собственнику.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 8 июня. Думский комитет по жилищной политике и ЖКХ концепцию документа одобрил, однако высказал серьезные замечания, которые учтут ко второму чтению. Например, в проекте говорится только о собственниках квартир, однако ничего не сказано о собственниках долей, членах семьи. Квартиры также могут находиться во владении государства, регионов или муниципалитетов. Кто будет отвечать за нанимателей в этом случае, в проекте не разъясняется.

