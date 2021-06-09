Бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей», — сказали в пресс-службе.

По данным полиции, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. «Позже более 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 миллиард рублей», — добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Полицейские в ходе обыска у Зотова обнаружили и изъяли деньги в различной валюте, носители информации, а также документы, которые имеют значение для уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее адвокат Зотова Роман Костенко сообщил ТАСС, что его подзащитный задержан в связи с возбуждением в его отношении нового уголовного дела о мошенничестве.

В «ТрансФине» Банки.ру заявили, что компания признана потерпевшей по новому делу Зотова. «Мы подтверждаем, что 10 февраля 2021 года возбуждено еще одно уголовное дело по заявлению компании ПАО «ТрансФин-М» по факту хищения денежных средств в размере 1,122 млрд рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела «ТрансФин-М» признано потерпевшей стороной», — сообщили в организации.

Там подчеркнули, что в 2017—2018 годах собственником «ТрансФин-М» был НПФ «Благосостояние», а гендиректором компании — Дмитрий Зотов. В тот момент из «ТрансФин-М» были выведены 1,122 млрд рублей. «Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАактив», — говорится в сообщении компании.



В результате указанных действий из ПАО «ТрансФин-М» необоснованно были выведены (похищены) денежные средства в размере 1,122 млрд рублей. Часть от указанной суммы использовалась ООО «ИнвестАктив» для выплаты как аванса, так и процентов перед «ТрансФин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1000 вагонов.



В настоящий момент в рамках рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении Зотова в 2019 году (данное дело рассматривается в суде с февраля 2021 года), установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Зотов.

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Зотову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Позже в среду, 9 июня, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что представитель прокуратуры выступит против ареста Зотова. «В надзорном ведомстве не поддерживают ходатайство следствия об избрании Дмитрию Зотову меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде прокурор выступит за избрание ему иной меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

