📰 В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы гидроэнергетикам, пишут «Известия». В частности, освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль, а также водного налога либо же снизить ставки по ним. Комитет Госдумы по энергетике разослал инициативу в профильные ведомства. ГАЭС — энергоэффективные объекты с низкими выбросами, и их использование поможет российскому бизнесу подготовиться к введению углеродного налога в ЕС. В Минэнерго в целом поддержали предложения депутатов. Впрочем, излишние льготы могут стать дополнительной нагрузкой на бюджет, предупредили эксперты.
📰 НКО подготовились к снижению пожертвований после принятия нового закона, пишет РБК. Госдума приняла законопроект о противодействии нежелательным организациям, который вводит для российских физических и юридических лиц запрет на участие в деятельности таких организаций не только на территории России, но и за ее пределами, а также расширяет перечень признаков, по которым организацию можно признать нежелательной. Закон даст властям доступ к данным о жертвователях НКО. НКО-иноагенты опасаются, что это приведет к падению их финансирования. По их словам, привлечь денежные средства для развития со вступлением в силу закона станет сложнее, потенциальное раскрытие данных — дополнительный и значимый риск для жертвователей. Также ужесточение контроля за деятельностью НКО ведет к «уничтожению гражданского общества» и снижению поддержки благотворительных организаций, считают НКО-иноагенты.
📰 Инфляционное давление, в мае достигшее уровня 6% в годовом выражении, практически не оставляет сомнений в том, что ключевая ставка 11 июня будет повышена. Краткосрочно это может также оказать рублю определенную «эмоциональную» поддержку, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина. По его словам, при сохранении текущих уровней в нефти, снижении геополитических рисков и умеренно оптимистичных общерыночных настроений краткосрочно российская валюта может продолжить укрепление в направлении 71,5 за доллар и до 87,5 за евро. Однако потенциал укрепления рубля может быть сдержанным, потому что глобальный аппетит к рисковым активам уже в ближайшие дни может испытать волну охлаждения. В краткосрочной перспективе курс рубля к доллару может формироваться в диапазоне 71,5—73,5, к евро — 87,5—89,5, прогнозирует эксперт.
📰 Основатель группы «ПИК» Кирилл Писарев планирует IPO своей компании The Collection, которая специализируется на управлении премиальной недвижимостью, пишет РБК. Она управляет проектами во Франции и Великобритании и планирует выйти на рынок США. Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20—25% фирмы частному инвестору. Интересы компании на рынке капитала представляет Bank of America. Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. По словам предпринимателя, ему принадлежит более 90%. Остальные — у небольших акционеров.