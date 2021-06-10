📰 В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы гидроэнергетикам, пишут «Известия» . В частности, освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль, а также водного налога либо же снизить ставки по ним. Комитет Госдумы по энергетике разослал инициативу в профильные ведомства. ГАЭС — энергоэффективные объекты с низкими выбросами, и их использование поможет российскому бизнесу подготовиться к введению углеродного налога в ЕС. В Минэнерго в целом поддержали предложения депутатов. Впрочем, излишние льготы могут стать дополнительной нагрузкой на бюджет, предупредили эксперты.

📰 НКО подготовились к снижению пожертвований после принятия нового закона, пишет РБК . Госдума приняла законопроект о противодействии нежелательным организациям, который вводит для российских физических и юридических лиц запрет на участие в деятельности таких организаций не только на территории России, но и за ее пределами, а также расширяет перечень признаков, по которым организацию можно признать нежелательной. Закон даст властям доступ к данным о жертвователях НКО. НКО-иноагенты опасаются, что это приведет к падению их финансирования. По их словам, привлечь денежные средства для развития со вступлением в силу закона станет сложнее, потенциальное раскрытие данных — дополнительный и значимый риск для жертвователей. Также ужесточение контроля за деятельностью НКО ведет к «уничтожению гражданского общества» и снижению поддержки благотворительных организаций, считают НКО-иноагенты.

📰 Инфляционное давление, в мае достигшее уровня 6% в годовом выражении, практически не оставляет сомнений в том, что ключевая ставка 11 июня будет повышена. Краткосрочно это может также оказать рублю определенную «эмоциональную» поддержку, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина. По его словам, при сохранении текущих уровней в нефти, снижении геополитических рисков и умеренно оптимистичных общерыночных настроений краткосрочно российская валюта может продолжить укрепление в направлении 71,5 за доллар и до 87,5 за евро. Однако потенциал укрепления рубля может быть сдержанным, потому что глобальный аппетит к рисковым активам уже в ближайшие дни может испытать волну охлаждения. В краткосрочной перспективе курс рубля к доллару может формироваться в диапазоне 71,5—73,5, к евро — 87,5—89,5, прогнозирует эксперт.

📰 Основатель группы «ПИК» Кирилл Писарев планирует IPO своей компании The Collection, которая специализируется на управлении премиальной недвижимостью, пишет РБК . Она управляет проектами во Франции и Великобритании и планирует выйти на рынок США. Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20—25% фирмы частному инвестору. Интересы компании на рынке капитала представляет Bank of America. Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. По словам предпринимателя, ему принадлежит более 90%. Остальные — у небольших акционеров.