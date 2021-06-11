📰 По влиянию на рубль следующая неделя затмит ставку ЦБ и взлет нефти, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана. По его словам, успехам рубль обязан знаковым событиям недели. Первое — увеличение нефтяных цен выше 72 долларов за баррель Brent на фоне снижения запасов в США. Второе событие — достижение инфляции в США рубежа 5% — максимума с 2008 года. Также рубль поддерживает ожидание роста ключевой ставки ЦБ. В пятницу наиболее вероятные диапазоны для валют: 71,5—72,5 рубля за доллар и 87—88 рублей за евро. Наиболее вероятный технический диапазон на неделю: 70,5—73,5 рубля за доллар и 86,5—88,5 рубля за евро, прогнозирует эксперт.



📰 Промышленность России признали одной из самых энергозатратных среди крупнейших стран, пишут «Известия» . Отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии. Такой анализ подготовила ассоциация «Совет производителей энергии» к заседанию комитета Госдумы по энергетике 11 июня. В отрасли считают, что для решения проблемы промышленникам следует усилить модернизацию оборудования, для этого есть преимущество — низкие цены на электроэнергию в стране. Впрочем, потребители с этим не согласны: по их мнению, цена электроэнергии для бизнеса в России содержит массу нерыночных надбавок и дополнительных платежей.

📰 Получающие господдержку инновационные компании включат в единый реестр — его будет вести Минэкономики, пишет «Коммерсант» . В реестре будет содержаться информация о том, кем именно предоставляется поддержка, в каком объеме и под какой проект. Другую базу — по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам гражданского назначения — поручается вести Минобрнауки. Институтам развития предлагается предоставить доступ к обеим этим базам. Это позволит им напрямую получать информацию о компаниях — претендентах на поддержку, не запрашивая ее у самих стартапов.

📰 Пессимизм директоров российских компаний упал до рекордно низкого уровня, пишет РБК , ссылаясь на исследование Deloitte. Российский крупный бизнес уже не считает пандемию COVID-19 главной угрозой для себя, «перелом» произошел и выручка большинства таких компаний вернулась на докризисные уровни. Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4% — абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года. Компании назвали ключевые факторы риска на 2021 год, и большинство респондентов указали на колебания курсов валют и геополитический риск (по 53%). Причем уровень обеспокоенности геополитическими рисками вырос на 23 процентных пункта по сравнению со второй половиной 2020-го.

