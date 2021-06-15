Количество мошеннических сайтов, имитирующих доски бесплатных объявлений, в I квартале 2021 года выросло в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, пишет «Коммерсант» . «Лаборатория Касперского» и сервис бесплатных объявлений «Юла» подготовили отчет по борьбе с мошенниками. Так, за три месяца 2021 года «Лабораторией Касперского» было заблокировано более 2,5 млн попыток перехода пользователей по фишинговым ссылкам в сегменте e-commerce в России.

«Юла» заблокировала 1,4 тыс. мошеннических ресурсов, копирующих ее сайт. Как рассказали в компании, как правило, мошенники создают страницы, замаскированные под сервис «Безопасная сделка», и присылают их жертвам в сторонних мессенджерах. При переходе по таким ссылкам и вводе данных банковских карт деньги списываются, а злоумышленники исчезают. Главная проблема, с которой пришлось бороться «Юле», — автоматизированный парсинг телефонов (сбор данных из открытых источников). В апреле это привело к росту обращений в службу поддержки на 23%. В «Авито» в апреле удалось на 50% снизить по сравнению с мартом число пользователей, которых мошенникам удалось обмануть с помощью фишинговых схем. Для этого был внедрен дополнительный скоринг.

Специалисты предупреждают россиян об опасности фишинговых сайтов Мошенники активизировались в апреле, перед майскими праздниками.

После начала пандемии доски объявлений стали более востребованы, поскольку пользоваться различными онлайн-услугами были вынуждены даже те, кто раньше не рассматривал такую возможность, отметили в «Лаборатории Касперского».

По словам экспертов, популярность мошенничества на «Авито» и «Юле» обусловлена тем, что такая криминальная схема распространяется по принципу «киберпреступление как услуга», в соответствии с которым одни люди создают продвинутые инструменты для совершения преступлений и предоставляют возможность использовать их людям без специальных технических познаний. Анализ тематических Telegram-каналов показывает, что до 80% участников сообществ, посвященных мошенничествам на торговых площадках, составляют несовершеннолетние. Жертв заманивают на фишинговые страницы через почтовую рассылку на «выгодные продажи» на сайтах объявлений или через социальные сети. Но распознать преступников возможно: для перехода они предоставляют ссылку, лишь частично имитирующую оригинальный сайт, отметили эксперты.