Правительство России могло бы проанализировать и учесть основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес при получении поддержки в 2020 году. Такую рекомендацию дал в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

«Можно было бы рекомендовать правительству проанализировать и учесть основные трудности и проблемы, с которыми столкнулся бизнес при получении поддержки в 2020 году», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие меры должно принять правительство РФ в случае наступления третьей волны коронавируса в стране.

Также в Счетной палате предложили «в основу решений, которые может в дальнейшем принять правительство, заложить распределение доходов предприятий сектора МСП в разрезе видов деятельности по итогам прошлого года». «Это позволит более точно и независимо установить наиболее сильно пострадавшие от кризиса отрасли», — уточнил Шилков.

Правительство РФ на фоне пандемии коронавируса в 2020 году ввело ряд мер поддержки бизнеса. Так, предприятия из наиболее сильно пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году отраслям, не восстановившимся после пандемического спада, стали доступны кредиты под 3%.

С начала пандемии введен мораторий на проверки малого бизнеса, но он не распространяется на внеплановые проверки, связанные с возможным нанесением вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. Региональные власти вводили дополнительные меры поддержки предпринимателей.



С 1 января 2021 года заработала реформа контрольно-надзорной деятельности. Проведена инвентаризация требований для бизнеса. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные или дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, включая более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований «были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом».